Предпосылки для смертельных отравлений шаурмой нашли в Карелии

В 59 точках продажи популярного продукта не смогли объяснить, откуда у них появилось мясо или насколько оно чистое.

Сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в Карелии провели цифровой мониторинг предприятий общественного питания, занимающихся продажей шаурмы, и обнаружили в 59 случаях серьезные нарушения.

Так, 12 предприятий оказались не зарегистрированы в информационных системах Россельхознадзора, что свидетельствует о закупках мяса неизвестного происхождения, которое может быть испорченным или зараженным опасными микроорганизмами.

Владельцы еще 20 точек не оформили в ФГИС «Меркурий» ветеринарные сопроводительные документы. Из-за этого велика вероятность получения токсической инфекции. На 5 предприятиях общепита республики отсутствовало документарное подтверждение поступившего сырья заявленному в документах, а на запрос Россельхознадзора владельцы не смогли объяснить, откуда у них появилось мясо, из которого была приготовлена шаурма.

В Россельхознадзоре напомнили о случаях в сентября 2023 года, ставших причиной проверки — жительница Курской области умерла после отравления шаурмой с мясом неизвестного происхождения, массовые отравления шаурмой случились во Владимирской области и в Москве. Специалисты также напомнили, что потребители вправе требовать от продавцов документы на любую продукцию животного происхождения, в том числе входящую в состав приобретаемых блюд. Предприятий общественного питания, не способных показать такие документы, лучше избегать.