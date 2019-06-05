Предприимчивый петрозаводчанин украл баллоны у бизнесмена

Мужчина продал кислородные баллоны и потратил деньги на личные нужды, сообщили в МВД Карелии.

В последних числах мая в полицию обратился 34-летний петрозаводчанин.

Мужчина рассказал, что его малый бизнес менял место дислокации – с арендованной ранее территории все имущество перевозили на новое место. Два пустых кислородных баллона оставили на неохраняемой территории на несколько часов и они пропали.

Сотрудники уголовного розыскаустановили личность подозреваемого – 22-летнего петрозаводчанина. Молодой человек рассказал, что увидел баллоны, оставленные без присмотра, и решил их похитить.

Так как чужое имущество нужно было перевезти, он попросил помощи у знакомого. Тому предприимчивый горожанин сказал, что баллоны принадлежат его дяде, который попросил их продать. Сбыв похищенное, подозреваемый потратил деньги на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.