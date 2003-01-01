Предприятие «Городской транспорт» объявило конкурс на поставку 10 новых автобусов

10 автобусов среднего класса закупят в Петрозаводск.
Аукцион объявило предприятие «Городской транспорт». Его итоги подведут в конце октября, а до конца ноября победитель аукциона должен будет привезти автобусы в город.
Новые автобусы позволят участвовать предприятию в конкурсных процедурах на право обслуживать новые муниципальные маршруты.
Напомним, с этого года предприятие обслуживает не только троллейбусные, но и автобусные маршруты. Сейчас это 5 маршрутов — № 16, № 18, № 30, № 31, № 32.
Пополнение парка «Городского транспорта» стало возможным благодаря программе льготного лизинга в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Добавим, на этой неделе в Петрозаводске запустили маршрут № 32, который соединил Университетский городок и центр города.