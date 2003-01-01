Предприятие «Карбон-шунгит» исключено из программы приватизации

Решение об исключении из плана приватизации долей региона в уставном капитале ООО НПК «Карбон-Шунгит» и ОАО «Лахденпохьяагросервис» приняли 16 октября депутаты Заксобрания Карелии.
Решение принято во втором окончательном чтении. Ранее такую поправку к закону «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» инициировал премьер-министр (в документы назван и. о. главы республики) Андрей Сергеев.
Напомним, что в июне этого года стало известно, что в рамках плана приватизации на 2026 год была запланирована продажа 50,3% акций компании НПК «Карбон-шунгит». Вторая доля находится у частного владельца — компании «Карбон». Сообщалось, что в 2024 году «Карбон-шунгит» завершил год с убытком в размере 5,8 миллионов рублей.
После поднявшейся информационной волны недовольства появились слухи о возможном скором банкротстве единственного в России предприятия, которое занимается переработкой шунгита. Однако генеральный директор НПК «Карбон-Шунгит» Владимир Григорьев в интервью «Столице на Онего» опроверг эти слухи и заверил, что ни о каком банкротстве предприятия речи не идет. У «Карбон-Шунгит» достаточно активов, сообщил он, достаточно денежных средств на счету, чтобы в полном объеме исполнять все взятые на себя обязательства. Мы публиковали это интервью.
Так что исключение из программы приватизации продажи акций этого предприятия выглядит сейчас вполне закономерным следующим шагом.
Напомним, республиканское предприятие «Карелагро» выставлено на продажу за 4 млн рублей.