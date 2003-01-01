Предприятие «Карбон-Шунгит» не будут приватизировать

Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ проголосовал за исключение предприятия «Карбон-Шунгит» из плана приватизации.
10 октября Комитет рассмотрел поправки, поступившие к проекту закона «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». В результате депутаты поддержали поправку и.о. главы республики Андрея Сергеева об исключении из плана приватизации долей региона в уставном капитале ООО НПК «Карбон-Шунгит» и ОАО «Лахденпохьяагросервис». Таким образом, в случае если иницитива будет поддержана большинством депутатов (что, вероятно, и произойдет), большая часть акций останется у республики.
Напомним, что в июне этого года стало известно, что в рамках плана приватизации на 2026 год была запланирована продажа 50,3% акций компании НПК «Карбон-шунгит». Вторая доля находится у частного владельца – компании «Карбон». Сообщалось, что в 2024 году «Карбон-шунгит» завершил год с убытком в размере 5,8 миллионов рублей.
После поднявшейся информационной волны недовольства появились слухи о возможном скором банкротстве единственного в России предприятия, которое занимается переработкой шунгита. Однако генеральный директор НПК «Карбон-Шунгит» Владимир Григорьев в интервью «Столице на Онего» опроверг эти слухи и заверил, что ни о каком банкротстве предприятия речи не идет. У «Карбон-Шунгит» достаточно активов, сообщил он, достаточно денежных средств на счету, чтобы в полном объеме исполнять все взятые на себя обязательства. Мы публиковали это интервью.
Так что исключение из программы приватизации продажи акций этого предприятия выглядит сейчас вполне закономерным следующим шагом.
Добавим, что Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ рекомендовал Законодательному собранию принять проект закона во втором окончательном течении с учетом поддержанной поправки.
Напомним, республиканское предприятие «Карелагро» выставлено на продажу за 4 млн рублей.