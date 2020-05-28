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Предприятие "Карелия ДСП" погасит долги по зарплате перед работниками до конца недели

Новости. Общество
14:50, 29 Мая 2020
фото: © управление пресс-службы главы Карелии
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После вмешательства правительства республики и правоохранительных органов предприятие "Карелия ДСП" начало выплачивать своим работникам долги по зарплате, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Остаток задолженности руководство обещает погасить до конца недели.

Ситуация на АО "Карелия ДСП", производственная деятельность которого в настоящее время приостановлена, рассмотрена 28 мая на совещании под председательством премьер-министра правительства республики Александра Чепика с участием председателя Заксобрания республики Элиссана Шандаловича.

Проблемы на предприятии возникли по ряду причин, в том числе появились трудности с сырьем и сбытом продукции. С января по апрель на "Карелия ДСП" произвели 17,3 тысячи кубометров древесно-стружечных плит, или 64% к аналогичному периоду 2019 года. Сейчас завод простаивает, накопилась кредиторская задолженность, которая составляет порядка 140 миллионов, в том числе 26,3 млн рублей – за электроэнергию. При этом самому предприятию должны около 100 миллионов рублей.

Главная проблема, о которой говорили участники совещания, –долги по зарплате перед работниками. По факту ее невыплаты по материалам прокуратуры Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Карелия возбудило уголовное дело. Исполнительный директор Николай Богатырев сообщил, что задолженность погашается. В настоящее время остаток составляет 1 млн 100 тысяч рублей. Руководитель завода заверил Александра Чепика, что этот долг планируется выплатить до конца текущей недели. На 1 мая задолженность по зарплате была 2,45 млн рублей.

Заместитель прокурора республики Карелия Василий Шевченко, который принял участие в совещании, проинформировал, что прокуратура продолжит держать на контроле вопрос своевременной выплаты зарплаты на "Карелия ДСП".

После того, как обязательства перед работниками будут выполнены, станет возможным оказание предприятию меры государственной поддержки на период простоя: предоставление компенсации заработной платы работников в размере одного МРОТ (12 130 рублей), увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы во внебюджетные фонды. Сейчас на заводе трудится 277 человек.

Александр Чепик поручил заместителю премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрию Родионову совместно с руководством АО "Карелия ДСП" разработать план мероприятий по возобновлению производственной деятельности предприятия и его развитию.
"Все стороны заинтересованы в сохранении и работе предприятия. Самое главное, чтобы трудовой коллектив, их семьи были уверены в своем будущем. Необходимо разработать прозрачную, публичную программу развития предприятия. Правительство республики готово подставить плечо заводу, помочь в поиске инвесторов, подсказать механизмы помощи со стороны государства", – заявил на совещании Александр Чепик.

Руководству Медвежьегорского района премьер-министр рекомендовал еженедельно выезжать на предприятие, встречаться с работниками и информировать их о текущей ситуации на заводе.

Напомним, АО "Карелия ДСП" – градообразующее предприятие поселка Пиндуши. Оно производит древесностружечные плиты и ламинированные древесностружечные плиты. Свою первую продукцию предприятие выпустило в 2001 году.

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Комментарии

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zanoza
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