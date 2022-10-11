Предприятие «Карельские рецепты» собирается увеличить число работников более чем в 2 раза

Производитель мясных полуфабрикатов «Карельские рецепты» в Петрозаводске планирует в 5 раз увеличить выпуск продукции и более чем в 2 раза – численность персонала.

После расширения производства штат предприятия, который сегодня насчитывает 24 работника, будет составлять не менее 70-80 человек.

Об этом сообщил руководитель предприятия Алексей Полетаев на встрече с представителями Минсельхоза и Фонда развития промышленности республики.

Предприятие планирует масштабную модернизацию стоимостью 50-70 миллионов рублей и рассчитывает на целевой займ за счет средств Фонда.

На предприятии «Карельские рецепты» производят около 40 наименований товаров: пельмени, вареники, котлеты, фарш, сало, тушенка и другие продукты.