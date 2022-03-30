Предприятие по производству фанеры в Карелии из-за западных санкций стало экспортировать в Китай

Компания «Карельская фанера» после запрета экспорта в страны Запада переориентировало поставки на восточные рынки.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков после визита на предприятие, работающее в Лахденпохском районе.

«Предприятие успешно переориентировалось на восточные рынки сбыта — Турцию, Египет и Китай. Работают в три смены», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.

«Карельская фанера» выпускает березовый лущенный шпон.