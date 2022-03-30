Предприятие по производству фанеры в Карелии из-за западных санкций стало экспортировать в Китай

Компания «Карельская фанера» после запрета экспорта в страны Запада переориентировало поставки на восточные рынки.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков после визита на предприятие, работающее в Лахденпохском районе.
«Предприятие успешно переориентировалось на восточные рынки сбыта — Турцию, Египет и Китай. Работают в три смены», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.
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