Предприятие в Карелии вывозило древесину с района, где объявлен карантин по усачам
Сегодня 09:00 Природа
Карельское предприятие вывозило древесину из карантинной зоны без необходимых сертификатов.

фото: © pixabay.com

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд запретил предприятию из Карелии вывозить подкарантинную хвойную древесину без сертификата. С иском обратилось Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В течение нескольких лет управление неоднократно фиксировало нарушения, допускаемые предприятием. Так, в 2022, 2023 и 2024 годах оно занималось лесозаготовкой и вывозило древесину хвойных пород за пределы карантинной фитосанитарной зоны, установленной в Прионежском районе Карелия по усачам рода Monochamus.

- Было установлено, что предприятие не подавало заявлений на оформление карантинных сертификатов, эти документы в его адрес не оформлялись. А такие документы должны сопровождать каждую партию подкарантинной продукции при ее вывозе из карантинной фитосанитарной зоны, - уточнили в Россельхознадзоре.

Предприятию неоднократно выдавались предостережения о недопустимости нарушений. Однако оно продолжало нарушать. Арбитражный суд запретил предприятию вывоз подкарантинной продукции. Организация обжаловала решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменения. Решение вступило в законную силу.

