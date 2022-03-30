Предприятия агропромышленного комплекса Карелии набирают сотрудников на 145 вакансий

Без политики

Видео на YouTube стали незаменимой частью жизни для миллионов людей. Но в последнее время стали появляться новости о его возможном закрытии в России, и пользователи начали переходить на его отечественный аналог RuTube. Давайте попробуем разобраться, насколько такой переезд оправдан.