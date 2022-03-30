Предприятия агропромышленного комплекса Карелии набирают сотрудников на 145 вакансий

Министерство сельского хозяйства Карелии опубликовало список из 145 вакансий на 16 предприятиях отрасли.
Перечень размещен на официальном сайте ведомства.
Работники требуются, в частности, молокозаводу «Славмо», ведущим государственным совхозам, форелеводческим хозяйствам, Республиканскому центру ветеринарии и консультирования.
Вакансии открыты как на позициях рядовых рабочих, так и топ-менеджеров предприятий.
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