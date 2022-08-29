Предприятия Карелии лишатся налоговых льгот, если не будут платить зарплату на уровне МРОТ

Власти Карелии планируют изменить условие предоставления налоговых льгот предприятиям — с них будут требовать выплату зарплату работникам на уровне МРОТ с учетом «северных» надбавок.

Это следует из законопроекта об изменениях в законе «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия», который поступил в парламент.

В пояснительной записке к документу говорится, что по действующему законодательству налоговые льготы предоставляются при условии, что предприятие платит зарплату своим работникам в размере «не ниже величины прожиточного минимума, установленной правительством Республики Карелия». Согласно новой редакции закона планируется изменить это условие. Размер зарплаты на предприятиях, получивших льготы, должен быть «не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда с начислением на него районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Такие изменения необходимы «в целях устранения противоречий и неясностей, возникающих на практике», сказано в пояснительной записке.