Предприятия Карелии не предупреждают работников о риске раковых заболеваний

Паспортизация канцерогеноопасных организаций на территории Карелии выполнена лишь на треть, сообщают в Роспотребнадзоре.

В Карелии более 80 канцерогеноопасных организаций должны получить паспорта, которые бы задокументировали их специфический статус. Однако на данный момент только 30% всех опасных производств обладают соответствующими паспортами.

Паспортизация канцерогеноопасных производств необходима для оповещения сотрудников указанных компаний о тех рисках, которым они могут подвергаться в течение рабочего времени.

Также с помощью паспортов предполагается информировать руководителей организаций о способах уменьшения рисков для работников на опасных производствах.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день 11 канцерогеноопасных компаний расположены в Прионежье...

Сколько опасных предприятий в Петрозаводске и по всей Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".