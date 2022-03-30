Предприятия Карелии приняли участие во флешмобе «Мы работаем»

Всего к акции присоединились больше 1200 участников из разных регионов России.

Более 20 карельских предприятий приняли участие во всероссийской акции «Мы работаем». Ее запустили в соцсетях жители Краснодарского края, и буквально в считаные дни подхватили все, кто продолжает работу, несмотря на санкции.

В Карелии желающих принять участие в акции оказалось несколько десятков человек, и съемочные группы проекта, к сожалению, не смогли побывать на всех предприятиях. Сразу откликнулись «Амкодор-Онего», технопарк «Южная промзона», «Стройтехника», «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», которые не останавливают производство и не сокращают сотрудников.

«Спрос на наши изделия вырос вдвое, и мы создаем новые рабочие места!» — рассказал гендиректор АО «Петрагранит» Дмитрий Фабрикантов.

Открываются вакансии и в предприятиях туристической отрасли.

«Мы расширяем наши возможности!» — говорит Виктория Жаркова, гендиректор турхолдинга Hotel Karelia.

А известный форелевод Николай Федоренко планирует открыть новое предприятие.

«Мы хотим сделать современный комбикормовый завод!» — рассказа он.

В акции также участвовали известные застройщики, маленькие пекарни и крупные хлебозаводы, племенные хозяйства, предприятия общепита. Материалы, в которых участники проекта рассказывали о том, как их предприятие выстраивает работу в условиях нового санкционного периода, набрали более 200 тысяч просмотров в соцсетях.

Всего в России к акции присоединились более 1200 участников, а 39 руководителей регионов поддержали работников предприятий, опубликовав посты с видеороликами на своих официальных страницах в соцсетях. Среди них - глава Карелии Артур Парфенчиков.

Акцию поддержал и Минпромторг России.

«Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции. Работайте, друзья, а мы поддержим!» — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Он также добавил, что для обеспечения бесперебойной работы отечественных товаропроизводителей правительство России реализует антикризисные меры. И очень важно, что поддержка сейчас доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности.