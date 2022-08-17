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Предприятия Карелии смогут получить компенсацию на оплату ипотеки своих работников

Новости. Общество
13:48, 18 Августа 2022
фото: © shutterstock

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Соответствующее постановление подписал глава республики Артур Парфенчиков для привлечения на рынок труда региона высококвалифицированных специалистов, сообщили в пресс-службе правительства.

Работодателям будут возмещаться затраты в размере 70% на уплату первоначального взноса по договору ипотеки, максимальный размер составит 1 млн рублей на одного квалифицированного работника. Также предусмотрена компенсация не более 70% по оплате части процентов по договору ипотеки, максимальный размер составляет 500 тыс. рублей на одного квалифицированного работника. Работодателям могут быть возмещены 70% затрат на приобретение жилого помещения работникам, максимальный размер - 2 млн рублей.

Такими мерами республика намерена поддержать работодателей, заинтересованных в привлечении квалифицированных кадров на производство.

Сегодня в базе данных органов службы занятости республики 7790 вакансий. Основной спрос на кадры заявляют промышленные производства, флагманы экономики - АО «Сегежский ЦБК», АО «Кондопожский ЦБК», АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», ООО «Литейный завод Петрозаводскмаш», ООО «Сегежская упаковка», ООО «Петрозаводский машиностроительный завод «Авангард». Системообразующим предприятиям Карелии требуются квалифицированные рабочие и инженеры, в том числе в сфере информационных технологий.

Перечень системообразующих предприятий установлен распоряжением главы Карелии, ознакомиться с ним можно по ссылке https://gov.karelia.ru/upload/iblock/15b/287_r.pdf.

Благодаря новым мерам у работодателей появилась возможность привлекать высококвалифицированные кадры через новый механизм, путем предоставления льготных жилищных условий. Работодателям, которые при трудоустройстве работника приобретают ему жилье или оплачивают первоначальный взнос или проценты по ипотеке, компенсируются затраты.

Участвовать в программе смогут предприятия, входящие в перечень системообразующих, которые принимают на работу высококвалифицированных специалистов как самостоятельно, так и по направлениям службы занятости. Конкурсный отбор предприятий на получение субсидии из республиканского бюджета будет проводить Центр занятости населения Республики Карелия уже в сентябре этого года.

С вакансиями на рынке труда региона можно ознакомиться здесь: https://trudvsem.ru/.

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