Предприятия Карелии смогут пользоваться льготным тарифом на электроэнергию еще пять лет

Правительство России приняло постановление, согласно льготные тарифы на электроэнергию будут действовать для предприятий до 2027 года.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.
«Льготный тариф на электроэнергию для карельских предприятий продлен еще на 5 лет. Правительство России приняло соответствующее постановление. Вопрос сохранения льготы мы обсуждали на самом высоком федеральном уровне с президентом страны Владимиром Путиным и заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым. И нас услышали», — пишет руководитель республики.
По словам Парфенчикова, решение правительства станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса, крупных производств и в целом экономики республики, поскольку продукция с низкой себестоимостью более конкурентна.
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