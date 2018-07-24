Предприятия Карелии увеличили просрочку по банковским кредитам

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Просроченная задолженность по кредитам банков и займам, выданным организациям Карелии на конец мая 2018 года составил 2,3% от общей суммы долгов.
Как пишут "Вести Карелии", это больше, чем год назад - на конец мая 2017 года доля просроченной задолженности составляла 0,7%.
Такие данные приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2018 года.
Подробнее читайте в материале издания.
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