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Предприятия Карелии внедряют бережливое производство в бумажной промышленности

Новости. Экономика
15:33, 07 Декабря 2023
фото: © пресс-служба Segezha Group

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Федеральные эксперты представят результаты исследования производительности труда в производстве бумаги и изделий из нее.

В среду, 13 декабря, эксперты федерального центра компетенций представят на онлайн-конференции результаты исследования передовых практик по повышению производительности труда в бумажной промышленности.

Мероприятие проведут по нацпроекту «Производительность труда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

В онлайн-конференции примут участие авторы исследования и руководители ведущих российских компаний — производителей бумаги и картона. Они поделятся своим опытом решения характерных проблем производства бумаги, картона и изделий из них, презентуют бизнес-кейсы по внедрению и использованию инструментов бережливого производства на своих предприятиях.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

«Сегодня в нацпроекте «Производительность труда» участвуют более 100 предприятий, осуществляющих производство бумаги, с суммарной выручкой более 360 млрд рублей. Среди карельских участников нацпроекта этой отрасли — «Кондопожский ЦБК», «Сегежский ЦБК» и «РК-Гранд», — говорится в пресс-релизе республиканского правительства.

Сотрудники прошли обучение на «Фабрике процессов», а также по программам «Лидеры производительности», «Рационализаторство» и «Акселератор экспортного роста».

Кондопожский ЦБК с сентября начал проект по повышению производительности труда совместно с экспертом ФЦК, а Сегежский ЦБК — дважды стал победителем регионального конкурса «Лучшие практики наставничества».

«Участие в нацпроекте «Производительность труда» дает предприятиям уникальную возможность получить практический опыт и знания, которые позволят улучшить экономические показатели: снизить затраты на производство и увеличить выручку и прибыли. Такая поддержка оказывается бесплатно», — отметил министр экономического развития республики Карелия Олег Ермолаев.

Нацпроект реализуется с 2019 года для обеспечения ежегодного прироста производительности труда в стране, не менее чем на 5%. В рамках нацпроекта разработан комплекс мер, в том числе обучение, консультации экспертов по работе предприятий и финансовое стимулирование.

Чтобы стать участником нацпроекта «Производительность труда», нужно обратиться в министерство экономического развития Карелии: 8 (814-2) 559-80.

Адреса электронной почты: vikhareva@economy.gov10.ru, biskup@economy.gov10.ru.

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