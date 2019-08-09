Предприятия в Карелии оштрафовали более чем на полмиллиона рублей за плохую питьевую воду

В адрес администраций муниципальных районов республики и ресурсоснабжающих организаций было направлено 56 уведомлений о неудовлетворительном качестве питьевой воды, сообщили в управлении Роспотребназдора Карелии.

При проверке качества питьевой воды управление Роспотребнадзора Карелии выяснило, что в первом полугодии 2019 года качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям по сравнению с 2018 годом осталось примерно на том же уровне.

Основными проблемами, не позволяющими обеспечить качественное водоснабжение в республике, остаются:

- отсутствие проектов зон санитарной охраны

- изношенность большинства водопроводных очистных сооружений

- высокий процент изношенности водопроводных труб (более 70%)

- отсутствие на большинстве водоочистных сооружениях технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников

- частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов, что влияет на своевременность и полноту проведения производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды, затрудняет осуществление планового федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за централизованными системами водоснабжения.

За 1 полугодие 2019 года в республике проведено 22 надзорных мероприятия в отношении организаций, эксплуатирующих водопроводные очистные сооружения.

Составлено 23 протокола об административных правонарушениях, в том числе на юридических лиц – 21, вынесено 22 о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую суму 550 тысяч рублей, 1 - в виде предупреждения.