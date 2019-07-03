Предприятиям Карелии в 2020 году потребуется 6 тысяч дополнительных работников

Предприятия и другие организации Карелии в 2020 году будут нуждаться в дополнительных кадрах в количестве более 6 тыс. человек, что на 700 человек больше, чем в 2019 году.

Об этом говорится в Прогнозе потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Республики Карелия на 2020-2024 года, сформированном Управлением труда и занятости.

Основной объем потребности в кадрах приходится на образование - 942 человек (15,4%), обрабатывающее производство - 908 человек (14,9 %), здравоохранение - 784 человек (12,9%)…

В каких еще сферах деятельности потребуются специалисты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".