Предприятиям Карелии в 2020 году потребуется 6 тысяч дополнительных работников

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Предприятия и другие организации Карелии в 2020 году будут нуждаться в дополнительных кадрах в количестве более 6 тыс. человек, что на 700 человек больше, чем в 2019 году.
Об этом говорится в Прогнозе потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Республики Карелия на 2020-2024 года, сформированном Управлением труда и занятости.
Основной объем потребности в кадрах приходится на образование - 942 человек (15,4%), обрабатывающее производство - 908 человек (14,9 %), здравоохранение - 784 человек (12,9%)…
В каких еще сферах деятельности потребуются специалисты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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