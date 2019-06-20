Предприятию "КарелКоммунЭнерго" хотят выделить 300 миллионов рублей субсидий

Парламент Карелии без обсуждения проголосовал за бюджетные поправки главы республики.

Законодательное собрание Карелии единогласно приняло 20 июня в первом чтении бюджетные поправки главы республики Артура Парфенчикова, которые предусматривают выделение ни много, ни мало 600 миллионов рублей на ... "своевременную подготовку объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2019-2020 годов и повышение надежности теплоснабжения". Так утверждается в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту, на деле же половину суммы – 300 миллионов! – республиканские чиновники намерены вложить в уставный капитал "вновь создаваемых акционерных обществ, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, модернизации объектов теплоснабжения". А другую половину – еще 300 миллионов! – получит в виде субсидии государственное унитарное предприятие "КарелКоммунЭнерго", которое теперь станет основной теплоснабжающей организацией республики вместо ООО "Карелэнергоресурс", оказавшегося на грани банкротства.

Интересно, что эти затраты карельские чиновники намерены провести в рамках региональной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами". Однако Контрольно-счетная палата Карелии, которая изучила губернаторский законопроект перед его рассмотрением депутатским корпусом, обратила внимание парламентариев республики, что предложенные меры программой не предусмотрены, и у них отсутствуют показатели результата, в связи с чем имеются риски неэффективного использования бюджетных средств.

В Контрольно-счетной палате отметили также, что указание в проекте бюджетных поправок наименования конкретного юридического лица – ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", которому планируется предоставление субсидии в размере 300 миллионов рублей, "ограничивает круг ее получателей". Кроме того, аудиторы палаты не оставили незамеченным и намерения республиканских властей направить другие 300 миллионов на взносы в уставные капиталы "вновь создаваемых акционерных обществ, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, модернизации объектов теплоснабжения". Эти расходы предполагается проводить через карельское министерство имущественных и земельных отношений.

"Контрольно-счетная палата отмечает отсутствие правового акта правительства Республики Карелия, определяющего полномочия министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия в случае осуществления взносов в уставные капиталы денежными средствами. В соответствии с пояснительной запиской, представленной одновременно с проектом закона, планируется осуществление взносов в уставные капиталы вновь создаваемых акционерных обществ. Отсутствие информации об объектах инвестиций (юридических лицах), а также материалов, обосновывающих размер взносов в уставные капиталы, несет риск неэффективного использования средств бюджета Республики Карелия в размере 300 миллионов рублей и (или) их утраты", – говорится в заключении Контрольно-счетной палаты.

Однако на пленарном заседании республиканского парламента никто из депутатов не вспомнил о замечаниях аудиторов. Бюджетные поправки были приняты без обсуждения.