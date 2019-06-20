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Новости. Экономика
10:26, 20 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Предприятию "КарелКоммунЭнерго" хотят выделить 300 миллионов рублей субсидий

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Парламент Карелии без обсуждения проголосовал за бюджетные поправки главы республики.

Законодательное собрание Карелии единогласно приняло 20 июня в первом чтении бюджетные поправки главы республики Артура Парфенчикова, которые предусматривают выделение ни много, ни мало 600 миллионов рублей на ...  "своевременную подготовку объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2019-2020 годов и повышение надежности теплоснабжения". Так утверждается в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту, на деле же половину суммы – 300 миллионов! – республиканские чиновники намерены вложить в уставный капитал "вновь создаваемых акционерных обществ, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, модернизации объектов теплоснабжения". А другую половину – еще 300 миллионов! – получит в виде субсидии государственное унитарное предприятие "КарелКоммунЭнерго", которое теперь станет основной теплоснабжающей организацией республики вместо ООО "Карелэнергоресурс", оказавшегося на грани банкротства.

Интересно, что эти затраты карельские чиновники намерены провести в рамках региональной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами". Однако Контрольно-счетная палата Карелии, которая изучила губернаторский законопроект перед его рассмотрением депутатским корпусом, обратила внимание парламентариев республики, что предложенные меры программой не предусмотрены, и у них отсутствуют показатели результата, в связи с чем имеются риски неэффективного использования бюджетных средств.

В Контрольно-счетной палате отметили также, что указание в проекте бюджетных поправок наименования конкретного юридического лица – ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", которому планируется предоставление субсидии в размере 300 миллионов рублей, "ограничивает круг ее получателей". Кроме того, аудиторы палаты не оставили незамеченным и намерения республиканских властей направить другие 300 миллионов на взносы в уставные капиталы "вновь создаваемых акционерных обществ, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, модернизации объектов теплоснабжения". Эти расходы предполагается проводить через карельское министерство имущественных и земельных отношений.  

"Контрольно-счетная палата отмечает отсутствие правового акта правительства Республики Карелия, определяющего полномочия министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия в случае осуществления взносов в уставные капиталы денежными средствами. В соответствии с пояснительной запиской, представленной одновременно с проектом закона, планируется осуществление взносов в уставные капиталы вновь создаваемых акционерных обществ. Отсутствие информации об объектах инвестиций (юридических лицах), а также материалов, обосновывающих размер взносов в уставные капиталы, несет риск неэффективного использования средств бюджета Республики Карелия в размере 300 миллионов рублей и (или) их утраты", – говорится в заключении Контрольно-счетной палаты.

Однако на пленарном заседании республиканского парламента никто из депутатов не вспомнил о замечаниях аудиторов. Бюджетные поправки были приняты без обсуждения.      

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Комментарии

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кир
2019-06-20 12:03:22
Тарифы слишком малы и не соответствуют действительности. Нечего заигрывать с электоратом. Хотели рынок? Получите по полной программе.
Сеня
2019-06-20 12:00:26
Хммм , прочитал статью и уважаемых комментаторов , и понял , что власти в Карелии просто нет , остались одни приспособленцы , ушлые чинуши , криминал и полное отсутствие контроля надзирающих органов за деятельностью этой -шайки чиновников и депутатов . Регион в развале не только экономически , но и политически , разумных и порядочных людей во власти совсем не осталось .
Американец
2019-06-20 11:43:34
очередное осваивание народного добра
инвесторбойца
2019-06-20 11:37:27
1. На днях в дело о несостоятельности "Карелэнергоресурс" вступило "Русэнергосбыт", что говорит о необратимости банкротства "КЭР". Вангую, что следующими будут "ТНС" и "Карелэнерго" с общей суммой миллионов в 70. На следующий года энергетики принесут долги "КЭР" в тарифы на электроэнергию, что неминуемо повлияет на их рост. Что бы сдержать его Правительству РК придется субсидировать энергетиков из бюджета.
2. Новые 6-ть компаний и "КарелКоммунЭнерго" пойдут за тарифами на тепло, которые при таком дроблении также неминуемо вырастут. Что бы сдержать и этот рост Правительству РК придется субсидировать из бюджета тепловиков.
3. Таким образом, сумма расходов из бюджета РК на этот "шедевральный" маневр будет стремиться к 1,5-2 миллиардам рублей. И это не считая расходов на провальный отопительный сезон, который точно случиться. Цены то на мазут и дизтопливо не останавливаются и за заложенными в тарифы не поспевают. Поставщиков топлива с "КЭР" Правительство РК откровенно кинуло и они на скидки не пойдут.
4. Сдается мне, что это лебединая песня Чепика и Чебуниной, авторов "реформы", которую они протолкнули при сопротивлении Любарского.
Изя
2019-06-20 11:00:56
Прокурор Габрилян -Вы , где ???

Не пора ли вмешаться в этот процесс . и проявить позицию государственного органа надзора за исполнением законов . Не надо выжидать , надо действовать , чтобы не писать впоследствии всякие представления по устранению нарушений . На лицо целый ворох грубых нарушений финансовой деятельности !!! :)
zanoza
2019-06-20 11:09:03
Изя, респект!
Изя
2019-06-20 11:27:46
zanoza, Прокуроры , депутаты , чинуши все слились в едином прорыве . Наплевали на регион своим безразличием и не желанием организовать теплоснабженяие республики прозрачно и без скрытых криминальных интересов ((((((((((((((((((((((((((
zanoza
2019-06-20 10:44:39
Ну вот и начался коммунальный беспредел замешанный на бюджетных средствах. Подконтрольному правительству республики предприятию ГУП "КарелКоммунЭнерго" , нарушая все замечания аудиторов счётной палаты,выделяются огромные средства-300 млн. рублей на "своевременную подготовку объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2019-2020 годов и повышение надежности теплоснабжения". Но это не всё, "главные умы города" ещё 300 млн. руб. намерены вложить в уставный капитал "вновь создаваемых акционерных обществ, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, модернизации объектов теплоснабжения".
Аппетиты у республиканских чиновников растут! "Отсутствие информации об объектах инвестиций (юридических лицах), а также материалов, обосновывающих размер взносов в уставные капиталы, несет риск неэффективного использования средств бюджета Республики Карелия в размере 300 миллионов рублей и (или) их утраты", – говорится в заключении Контрольно-счетной палаты."
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