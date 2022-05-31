Предприниматель через прокуратуру получил деньги за уборку снега в поселке в Карелии

Прокуратура Прионежского района защитила права предпринимателя, не получившего деньги за выполненные работы по контракту, сообщили в надзорном ведомстве.

Как показала проверка, в феврале индивидуальный предприниматель убрал снег в одном из населенных пунктов. По контракту ему должны были заплатить 136 500 рублей.

Администрация поселения, несмотря на подписание актов выполненных работ без замечаний и в срок, оплату за выполненные предпринимателем услуги не произвела.

По указанному факту прокуратура Прионежского района вынесла главе поселения представление об устранении нарушений закона, также в отношении руководителя органа местного самоуправления возбуждено дело об административном правонарушении.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед предпринимателем полностью была погашена, глава поселения привлечён к административной ответственности.