Предприниматель из Карелии: «Государству нет никакого дела до защиты частного инвестора»

Бизнесмен из Суоярви около года пытается добиться от правоохранительных и надзорных органов Карелии расследования «двойного» строительства участка теплотрассы.

«У меня такое ощущение, что государству нет никакого дела до защиты интересов частного инвестора, который с ним никак не связан. А борьба с коррупцией и хищением бюджетных средств происходит лишь тогда, когда есть «команда сверху», – считает предприниматель из Суоярви Игорь Ярохович.

Около года он пытается добиться от правоохранительных и надзорных органов Карелии расследования «двойного» строительства участка теплотрассы, в котором бизнесмен заподозрил мошенничество. Однако все обращения предпринимателя Яроховича, «погуляв» по кабинетам следователей и прокуроров, лишь пополняли его бумажный архив: разбираться с загадочной теплотрассой никто не захотел.

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