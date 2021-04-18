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Предприниматель из Карелии: «Государству нет никакого дела до защиты частного инвестора»

Новости. Общество
16:00, 19 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Бизнесмен из Суоярви около года пытается добиться от правоохранительных и надзорных органов Карелии расследования «двойного» строительства участка теплотрассы.

«У меня такое ощущение, что государству нет никакого дела до защиты интересов частного инвестора, который с ним никак не связан. А борьба с коррупцией и хищением бюджетных средств происходит лишь тогда, когда есть «команда сверху», – считает предприниматель из Суоярви Игорь Ярохович.

Около года он пытается добиться от правоохранительных и надзорных органов Карелии расследования «двойного» строительства участка теплотрассы, в котором бизнесмен заподозрил мошенничество. Однако все обращения предпринимателя Яроховича, «погуляв» по кабинетам следователей и прокуроров, лишь пополняли его бумажный архив: разбираться с загадочной теплотрассой никто не захотел.

Читайте подробнее в статье «Если будет команда сверху»    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-19 16:20:38
Будет тебе белка, будет и свисток.
Сержант
2021-04-19 16:17:40
Молодец, что хоть сейчас это понял! Система!
Помните "Доцента" фразу: " Не воровать, без меня".....
zanoza
2021-04-19 16:12:48
Мошенник ни мошеннике и мошенником погоняет-вот что происходит у нас под носом! Все это возможно сейчас при попустительстве надзорных и правоохранительных органов, которые не хотят вмешиваться в скандальные дела, где замешена власть региона.
Гость
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