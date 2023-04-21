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Предприниматель из Карелии вошел в ТОП-100 всероссийской премии «Молодой промышленник года»

Новости. Экономика
16:06, 14 Июня 2023
фото: © Минэк Карелии/ВК

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Одним из претендентов на победу стал директор обособленного подразделения ООО «КРОНА» Павел Кюлленен.

Сегодня ООО «КРОНА» реализует в республике два инвестиционных проекта: «Модернизация лесоперерабатывающего завода в Петрозаводске с увеличением объемов производства пиломатериалов и пеллет» и «Организация производства интерьерных элементов на заводе «Томицы-2».

На предприятии Павел Кюлленен начал работать в 2018 году с должности мастера производства, а в июле 2021 года его назначили директором обособленного подразделения.

Всего на II всероссийскую премию «Молодой промышленник года» в 2023 году поступило 600 заявок из 89 регионов России. Комиссия оценивала проекты по ряду критериев, среди которых – инновационность и технологическая новизна, экономические перспективы, социальная значимость, объем персонального вклада участника. Премия проводится межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России.

«России нужны инициаторы, драйверы инновационных проектов, участвующие в формировании промышленной политики. Премия «Молодой промышленник года» открывает именно таких новых лидеров. К их предложениям больше прислушиваются, их предприятия могут стать площадками для реализации государственных программ, – цитирует пресс-служба Минэка Карелии председателя клуба молодых промышленников Антона Ковалева.

Имена десяти победителей конкурса объявят в июле на международной промышленной выставке «Иннопром».

Награждать самых успешных молодых промышленников России будет председатель попечительского совета клуба молодых промышленников, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Напомним, по итогам прошлогоднего конкурса на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Карелии вручили кубок «Прорыв года».

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