Предприниматель из Карелии: «За волшебными палочками — к сказочникам»

Бизнесмен из Петрозаводска Роман Гольцев поделился своими мыслями об импортозамещении.

По словам бизнесмена, недавно к нему обратилась журналистка в поисках живой истории предпринимателя, которая бы показала, как можно за короткий период сделать что-то необычное, что раньше делали только за пределами родины.

«Одежда — это банально, сказала она, а вот выращивать шафран — другое дело. В общем, за волшебными палочками и скатертями-самобранками я отправил ее к сказочникам. Их сейчас можно обнаружить в большом количестве в любой государственной конторе по грантам и субсидиям, выдаваемым на развитие бизнеса в честь импортозамещения», — рассказал Роман Гольцев.

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