Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии 1
01.03.2021 17:29
В МЧС Карелии рассказали, куда спешила пожарная машина, застрявшая в снегу во дворе Петрозаводска 3
01.03.2021 15:42
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС) 29
Сегодня 08:20
Эксперт раскрыл простой способ уснуть за 60 секунд
01.03.2021 23:30
"Это называется "дурку гонять": Пивненко объяснила, как Карелия получит 5 млрд рублей 23
Сегодня 11:17
Осужденный за мошенничество бывший помощник транспортного прокурора Карелии станет адвокатом 7
01.03.2021 16:24

Предприниматель из Карелии заплатил долг в 233 тысячи рублей за "Компота" и "Нолика"

Новости. Общество
13:47, 02 Марта 2021
фото: © кадр из мультфильма "Три кота"/trikota.tv
Загрузка...

Судебный пристав взыскал компенсацию с должника за нарушение авторских прав, сообщили в УФССП Карелии.

В отделение судебных приставов по Пряжинскому району УФССП Карелия поступили судебные решения о взыскании с местного предпринимателя компенсации за нарушение авторских прав на товарный знак и произведения изобразительного искусства. Общая сумма, подлежащая взысканию, составила почти 233 тысячи рублей.

АО "Сеть Телевизионных Станций", ООО "Студия анимационного кино "Мельница" и АО "Аэроплан" обратились в суд в связи с тем, что предприниматель незаконно продавал детские игрушки без согласования с правообладателями.

Предметом спора стали игрушки из мультфильмов "Три кота": Коржик, Компот, Карамелька; "Фиксики": Нолик, Симка, а также семья Барбоскиных. Цена, по которой предприниматель продавал игрушки, составляла от 100 до 400 рублей за штуку.

Судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банке.

Вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из РФ, об ограничении проведения расходных операций по кассе, о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства, а также должнику направлено требование о предоставлении автомашины с целью наложения на нее ареста. 

В результате предприниматель оплатил долг в полном объеме. Производство окончено фактическим исполнением.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

Сегодня 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить
Сегодня 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 1
Сегодня 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»