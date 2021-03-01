Предприниматель из Карелии заплатил долг в 233 тысячи рублей за "Компота" и "Нолика"

Судебный пристав взыскал компенсацию с должника за нарушение авторских прав, сообщили в УФССП Карелии.

В отделение судебных приставов по Пряжинскому району УФССП Карелия поступили судебные решения о взыскании с местного предпринимателя компенсации за нарушение авторских прав на товарный знак и произведения изобразительного искусства. Общая сумма, подлежащая взысканию, составила почти 233 тысячи рублей.

АО "Сеть Телевизионных Станций", ООО "Студия анимационного кино "Мельница" и АО "Аэроплан" обратились в суд в связи с тем, что предприниматель незаконно продавал детские игрушки без согласования с правообладателями.

Предметом спора стали игрушки из мультфильмов "Три кота": Коржик, Компот, Карамелька; "Фиксики": Нолик, Симка, а также семья Барбоскиных. Цена, по которой предприниматель продавал игрушки, составляла от 100 до 400 рублей за штуку.

Судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банке.

Вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из РФ, об ограничении проведения расходных операций по кассе, о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства, а также должнику направлено требование о предоставлении автомашины с целью наложения на нее ареста.

В результате предприниматель оплатил долг в полном объеме. Производство окончено фактическим исполнением.