Предприниматель из Карелии завоевал сразу несколько наград на международной выставке

Жюри присудило карельскому предпринимателю 4 награды за производство высококачественной продукции.

На Международной агропромышленной выставке «АГРОРУСЬ-2023» предприниматель из Карелии Николай Федоренко получил сразу 4 награды в номинации «За производство высококачественной продовольственной продукции». Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

Члены жюри высоко оценили продукты предпринимателя: икру форели аквакультуры, филе форели малосоленое, филе форели холодного копчения «Шоколадка», также филе форели ломтик вяленый «Чипсы».

В министерстве напомнили, что продукция Федоренко почти каждый год получает награды на престижных выставках. При этом в хозяйстве почти все — свое, включая садки, выращивание и переработку рыбы, производство рыбьего жира и рыбьей муки. Предприниматель имеет фирменные магазины в Карелии и за ее пределами.