Двое сообщников и девять кооперативов: как предприниматель из Петербурга осваивал бюджетные деньги в Карелии

Большая часть похищенной суммы была выдана под гранты и субсидии из бюджета России. Новые подробности дела, в котором замешан экс-министр Владимир Лабинов.
Как мы уже сегодня рассказывали, расследование уголовного дела в отношении 42-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга Максима Сорокина завершено. Его обвиняют в совершении шести мошенничеств, совершённых в особо крупном размере, и двух преступлений по фактам легализации похищенных средств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Тем временем «Столице на Онего» стали известны некоторые новые подробности этого дела. 42-летний предприниматель, которого обвиняют в обманном хищении бюджетных средств, родом из Санкт-Петербурга. Там же зарегистрировано его ИП. Согласно общедоступным данным, он осуществлял несколько видов деятельности — от парикмахерских услуг, до выращивания зерновых, масляничных, бахчевых, корнеплодных, клубнеплодных культур, овощей, грибов, трюфелей, орехов, плодовых деревьев и кустарников. Спектр очень обширный.
Как стало известно «Столице на Онего» из источника, близкого к правоохранительным органам, он действовал не в одиночку. У него было двое сообщников. Вместе они придумали и осуществили преступную схему. С 2020 года по 2022 годы они создали не менее 9 номинальных кооперативов и 18 фермерских хозяйств. Помощь в этом им оказали жители Карелии и нескольких регионов России — их знакомые, которых в суть дела они не посвящали.
Деньги они получали на ведение сельскохозяйственной деятельности в Карелии. Это были гранты и субсидии. Они получили более 100 млн рублей. Большая часть суммы — более 90% — была из федерального бюджета. Деньги они обналичивали под видом закупки саженцев ягод, зерна, техники. Реально никакая сельскохозяйственная деятельность не осуществлялась.
Напомним, ранее стало известно, что дело об обманном хищении из бюджета более 100 миллионов рублей передано в суд. Часть похищенных средств, более 10 млн рублей, ушла на взятки вышестоящим лицам для продолжения противоправной деятельности, в том числе бывшему главе Министерства рыбного и сельского хозяйства Карелии, осужденному за это коррупционное преступление, — Владимиру Лабинову. Добавим, что экс-министр был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 106 миллионов 487 тысяч рублей, сообщили на сайте судебной инстанции. Владимир Лабинов пытался обжаловать приговор, но суд высшей инстанции оставил его в силе.