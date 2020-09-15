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Предприниматель из Петрозаводска отправится на 7 лет в колонию за взятку чиновникам Госкомимущества

Новости. Криминал
17:31, 16 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Карельский предприниматель Степан Морозов приговорен к семи годам лишения свободы за дачу взятки руководителям Госкомимущества республики.

Судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Об этом "Столице на Онего" сообщил сам Морозов, затем эту информацию подтвердили в горсуде.

По версии суда и следствия, 35-летний владелец фотоагентства, специализировавшегося на съемке выписок из родильных домов, и по совместительству председатель правления благотворительной организации "Мама" Степан Морозов дал взятку руководству Госкомимущества Карелии в лице Дениса Косарева и Сергея Максимова. 

Экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Его заместитель Сергей Максимов сегодня приговорен к 12 годам колонии строгого режима. 

Как ранее сообщал "Столице на Онего" Степан Морозов, его обвинили в двух эпизодах дачи взяток чиновникам Госкомимущества. Одна из них была в размере 350 тыс. рублей, вторая – в размере 720 тыс. рублей. По версии следствия, эти деньги бизнесмен передал через посредника руководителям Госкомимущества с целью получения кредита и приобретения здания в Петрозаводске.

По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы 25 августа. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Он не признает своей вины.

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