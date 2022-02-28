Предприниматель из Петрозаводска стала борцом с гринвошингом

Предприниматель Ирина Соколова открыла эко-магазин и учит горожан разбираться в косметических средствах

В августе прошлого года в столице Карелии открылся магазин, на полках которого располагаются только натуральные средства. Все товары здесь безопасные, без критических синтетических компонентов в составе. Большинство позиций за полках соответствует строгим международным экостандартам. Хозяйка магазина ведет настоящую борьбу с гринвошингом или зеленым камуфляжем. Это когда в маркетах пишут на упаковках «эко», «био», «органик», а на самом деле натуральный компонент может быть только в конце списка. Многие компании вводят в заблуждение покупателей, которые думают, что приобретают натуральные продукты. Это и побудило Ирину Соколову стать предпринимателем.

«У меня двое детей. Я всегда стараюсь обращать внимание на состав как продуктов питания, так и средств, используемых в быту. Раньше я не задумывалась, что такое зеленое отмывание брендов, продуктов, сервисов. Моя подруга была серьезно увлечена этой темой, и ей удалось меня этим заинтересовать. Я решила проверить составы средств, которыми мы пользуемся дома, с помощью Интернет-сайтов. Результат мне не понравился. Стала разбираться дальше. Вскоре пришло понимание, что мои знания могут быть полезны не только для меня, но и для других. Начала искать, кто в нашем городе может предложить подобный ассортимент. Оказалось, что в Петрозаводске конкуренция крайне низкая в этом направлении. Пришла мысль, а почему бы не попробовать открыть свой магазин. Это польза и для себя, и для других. Это интересно и перспективно. Поделилась своими идеями с мужем. Он меня поддержал», — поделилась Ирина Соколова.

Для открытия магазина нужны были деньги. Получить грант на реализацию бизнес-идеи можно было получить в Центр занятости населения — для этого нужно было уволиться с работы, встать на учет по безработице и написать бизнес-план. Уходить с места бухгалтера петрозаводчанке было страшно, но она рискнула.

«Для написания бизнес-плана мне хватило своих знаний, не зря я экономическое образование получала. Подкорректировать его помогли в Центре „Мой бизнес“, где я прошла обучение по программе „Азбука предпринимателя“. В результате я получила 250 тысяч рублей. На эти деньги закупили техника, оборудование. В эту сумму вошла и трехмесячная арендная плата. Это очень большая помощь, потому что первые три месяца — самые сложные, ведь покупатель тебя еще не знает. На собственные средства закупили товар. И вот с 11 августа 2021 года я уже работаю в своем магазине», — рассказала предприниматель.

Сегодня магазин Ирины знают уже многие петрозаводчане. Кто что-то однажды здесь купил, потом возвращается. Теперь многие приходят по рекомендации – сарафанное радио работает. Покупателями Соколовой являются экологи, врачи и все те, кому не все равно, что находится в составе продукции. А Ирина в свою очередь также продвигает полезные и экологичные товары от местных производителей.

«Я поддерживаю карельских предпринимателей, которые изготавливают качественные чаи, сладости, шоколад. У меня на полках можно увидеть и сувенирную продукцию, свечи, аромасаше, если я знаю, что наши производители работают, используя натуральные компоненты. Это взаимовыгодное сотрудничество. Они находятся рядом, и я имею в ассортименте достойную продукцию. Мы вместе делаем одно хорошее дело», - сказала Ирина Соколова.

Предприниматели и те, кто еще только размышляет над открытием собственного дела, могут получить поддержку в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия, расположенному по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, телефон 8 (8142) 44-54-00.