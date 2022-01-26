Предприниматель Леонид Белуга рассказал о становлении своего бизнеса от магазинчика в жилом доме до холдинга «Лотос»

В Карелии холдинг «Лотос» издал книгу «На шаг впереди», в которой рассказывается более чем 30-летняя история бизнеса.

Автор-составитель – журналист Андрей Трубин собрал воспоминания, документы и фотоматериалы о том, как создавался, вставал на ноги, развивался сначала торгово-производственный кооператив, а потом и холдинг «Лотос».

Это история семьи Леонида Белуги и тех людей, которые вместе с ним прошли нелегкий и рискованный путь предпринимательства: от «комка» в жилом доме в Петрозаводске до холдинга, который одновременно занимается торговлей, производством, строительством и гостинично-туристическим сервисом. Многие герои этой книги – люди не публичные, хотя на страницах издания можно встретить знакомые фамилии бизнесменов и политиков, которые начинали с «Лотоса», а затем уходили в самостоятельное плавание.

Сам Леонид Белуга говорит, что изданием книги преследовал именно эту цель – рассказать о тех, кто был рядом с ним все эти годы, и как они вместе на фоне катаклизмов в стране и республике строили с нуля успешную компанию.

«Мы – простые люди, самые обычные, - сказал Леонид Белуга на презентации книги. – И я хотел показать, что предпринимателем может стать каждый, как мы когда-то с моей первой супругой Татьяной. Наш путь – это история нашей страны, нашей республики и нашего города на примере маленького кооператива, созданного в 1989 году».

В Карелии не так много предпринимателей, которые начинали на заре кооперативного движения и смогли создать большой бизнес, актуальный через тридцать с лишним лет. Поэтому мы с интересом пролистали красиво оформленную книгу и побеседовали с Леонидом Белугой, который согласился дать «Столице на Онего» эксклюзивное интервью и ответить на самые острые вопросы, которые касаются его личной жизни и проектов.

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