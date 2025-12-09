Предприниматель Леонид Белуга выступит как пострадавший по делу экс-депутата Тимура Зорнякова

Сегодня Военный суд продолжит рассмотрение дела о покушении на безнесмена Леонида Белугу. Обвиняемый - экс-депутат, экс-руководитель Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков.
Сегодня, 10 декабря, судья 1-го Западного окружного военного суда Санкт-Петербурга Алексей Лашкевич продолжил рассматривать уголовное дело Тимура Зорнякова. Напомним, его обвиняют нескольких преступлениях, в том числе против личности.
Как сообщает издание «Фактор» на заседание прибыл пострадавший по делу бизнесмен Леонид Белуга. Он заявил, что хочет выступить публично в суде с речью. Однако адвокат Тимура Зорнякова заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Объясняется это гостайной. Ходатайство поддержал и следователь, и мама погибшего водителя. Судья его удовлетворил.
Напомним, что Зорнякова обвиняютв убийстве и покушении на убийство двух лиц, совершенных по найму общеопасным способом. Это касается событий 2002 года. Многие петрозаводчане помнят покушение на бизнесмена Леонида Белугу, когда неизвестный выстрелил на набережной Варкауса из гранатомёта в его автомобиль. В авто находились сам Белуга и его охранник-водитель. В результате 28-летний водитель погиб на месте. Предприниматель и тогда еще депутат Заксобрания Карелии Белуга не пострадал. Предполагаемым стрелявшим по заказу в бизнесмена и был Тимур Зорняков.
Сегодня уже второе заседание по этому делу. Первое проходило 27 ноября. Процесс вел судья 1-го Западного окружного военного суда Санкт-Петербурга Алексей Лашкевич по видеосвязи. Тогда Зорнякову был продлен домашний арест еще на три месяца, до конца февраля.
Добавим, что Зорнякова обвиняют в склонении лица к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну, а также в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности и присвоение вверенного имущества в крупном размере. Это более свежие преступления.