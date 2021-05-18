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Предприниматель, оставивший несколько бюджетных организаций Петрозаводска без топлива, пойдет под суд

Новости. Криминал
07:30, 19 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин
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В Петрозаводске будут судить предпринимателя, который взял у бюджетных организаций 2 млн рублей за топливные карты и обманул всех, сообщил в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя организации, присвоившего 2 млн рублей бюджетных средств.

Согласно материалам уголовного дела, предприниматель в 2016 году заключил пять контрактов и принял на себя обязательства о поставке автомобильного топлива для нужд организаций. После перечисления заказчиками денег мужчина направил топливные карты на получение нефтепродуктов, по которым потерпевшими в течение нескольких дней на автозаправочных станциях было выбрано незначительное количество топлива. После этого обслуживание топливных карт было прекращено, однако обвиняемый ранее полученные денежные средства возвращать не стал, обналичил их и распорядился по своему усмотрению.

Мужчина полностью признал свою вину, часть причиненного ущерба на сумму более 350 тысяч рублей в настоящее время взыскана с обвиняемого по решению суда.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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