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Предприниматель Роман Гольцев: "Хаос в Петрозаводске не наступит"

Новости. Экономика
09:51, 27 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Бизнесмен прокомментировал решение суда в Санкт-Петербурге, который отменил утвержденные в столице Карелии требования к размещению вывесок на фасадах зданий.

Напомним, под предлогом борьбы с уродливой рекламой петрозаводская администрация заставила сменить в городе более трехсот вывесок. Однако не согласные с этим решением бизнесмены оспорили его в суде и, дойдя до апелляционной инстанции в Санкт-Петербурге, добились признания утвержденных требований недействующими.

"Столица на Онего" встретилась с одним из истцов, известным в Петрозаводске предпринимателем Романом Гольцевым и попросила его прокомментировать ситуацию. В частности, мы поинтересовались, не наступит ли теперь в столице Карелии "хаос" с размещением вывесок.  

"Хаос не наступит хотя бы потому, что предприниматели вряд ли станут возвращать те вывески, которые они уже заменили на новые, – сказал бизнесмен. – Но хаос в Петрозаводске наблюдался не столько из-за вывесок, сколько из-за незаконной рекламы, что к отмененным требованиям отношения вообще не имеет. Многие в городе возмущались аляповатыми баннерами, натянутыми на фасады, но с этими баннерами боролись по федеральному закону, было вынесено немало судебных решений, и незаконную рекламу, в общем, удалось победить. Я не знаю, кто станет снова вывешивать эти баннеры, если штраф за незаконную рекламу для юридических лиц составляет 500 тысяч рублей".

Читайте полностью интервью в рубрике "Тема недели".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2020-10-27 12:29:17
Какой хаос? Ведь Петрозаводск покрашен уже с одной стороны, для имитации благополучия и для для будущей проезжающей очередной задницы из Москвы....
Саныч
2020-10-27 10:26:45
Молодец, по делу.
666
2020-10-27 10:18:09
Хаос не наступит в ПТЗ , он уже наступил . Чистить мэрию надо и увольнять дилетантов-кумовьев и всяких прохо....цев .
Н - новый
2020-10-27 09:55:54
Опять этот продавец штанов выперся.
Гость
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