Предприниматель в Карелии попал под уголовное преследование за 70 тыс. рублей

Провоохранительные органы Беломорского района Карелии возбудили уголовное дело против индивидуального предпринимателя, задолжавшего зарплату своим работникам.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

С ноября 2020 года по март 2021 года предприниматель не выплатил работникам более 70 тыс. рублей.

По мнению прокуратуры, у него была такая возможность за счет денег, полученных в результате ведения финансово-хозяйственной деятельности.

После возбуждения уголовного дела задолженность частично была погашена, но дело не прекращено.