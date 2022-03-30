Предприниматель в Карелии попал под уголовное преследование за 70 тыс. рублей

Провоохранительные органы Беломорского района Карелии возбудили уголовное дело против индивидуального предпринимателя, задолжавшего зарплату своим работникам.
Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.
С ноября 2020 года по март 2021 года предприниматель не выплатил работникам более 70 тыс. рублей.
По мнению прокуратуры, у него была такая возможность за счет денег, полученных в результате ведения финансово-хозяйственной деятельности.
После возбуждения уголовного дела задолженность частично была погашена, но дело не прекращено.
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