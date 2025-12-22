Предприниматель в Карелии продавала саженцы без документов

Россельхознадзор Карелии выявил нарушения в продаже саженцев, выращенных в республике.

Предпринимателя из Карелии привлекали к ответственности за продажу саженцев, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов селекционных достижений, и без документов, удостоверяющих сортовые качества.

Проверка прошла в ноябре 2025 года. Установлено, что предприниматель занимается реализацией саженцев. На принадлежащем ей земельном участке в СНТ установлены теплицы, на участке и в теплицах размещены саженцы и посадочный материал плодово-ягодных культур (виноград, смородина, яблони, крыжовник, малина, слива). Саженцы продаются в том числе на сайте предпринимателя.

— Ряд саженцев, находящихся в реализации, включены в Государственный реестр, но на них у предпринимателя отсутствовали документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества. Кроме того, некоторые находящиеся в продаже саженцы вообще не были включены в Государственный реестр, - рассказали в ведомстве.

Семена и саженцы, которые реализуются на территории России, должны сопровождаться документами о качестве и должны быть включены в госреестр. Это говорит о том, что они прошли государственное испытание, получили оценку по комплексу хозяйственно-биологических свойств: урожайности, качеству продукции, устойчивости к болезням и вредителям.

Предпринимателю назначен штраф. Ранее просроченную рыбу и без документов выявили в карельских магазинах.