Бизнесмен в Карелии попался на взятке, когда собирался незаконно привлечь на работу мигрантов

Директор строительной фирмы хотел избежать проверок в отношении иностранных мигрантов без разрешительных документов на работу и предложил за это взятку полицейскому.
О пресечении попытки незаконной трудовой миграции рассказали в пресс-службе МВД Карелии.
Так, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии задержали директора строительной компании. Его подозревают в даче взятки полицейскому.
Было установлено, что он передал руководителю территориального подразделения полиции 50 тысяч рублей, чтобы избежать проверок в отношении мигрантов - у них не было необходимых разрешительных документов, а бизнесмен собирался привлечь их к работе на одном из строительных объектов в Суоярвском районе. Кроме того, предприниматель обещал ежемесячно платить эту сумму до окончания стройки.
Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны полицейского о противозаконности подобных действий, местный предприниматель осуществил свой замысел. Сотрудник полиции незамедлительно доложил обо всем руководству.
Взяткодателя задержали с поличным. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Деньги были изъяты. Уголовное дело по факту дачи взятки расследуют в Следкоме Карелии.
Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске по подозрению в даче взятки задержали директора строительной фирмы.
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