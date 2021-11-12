Предпринимателей Карелии приглашают на конференцию «Экспорт: тренды и перспективы»

Центр поддержки экспорта Республики Карелия приглашает представителей субъектов малого и среднего предпринимательства на бесплатную конференцию «Экспорт: тренды и перспективы», которая состоится 30 ноября 2021 года в 10 час 00 мин в гостиничном комплексе «ФРЕГАТ».

Каждый участник мероприятия гарантированно получит новые знания, полезные именно для него, причем независимо от того, действующий он экспортер или ещё только задумывается о выходе на экспорт!

Разговор пойдет о трендах экспорта и о том, что поменялось в экспорте во время пандемии; об экспортно-ориентированном предпринимательстве и его преимуществах, почему им стоит заниматься и в чём будут преимущества конкретной компании, как экспортера. На конференции предприниматели узнают о современных инструментах поиска иностранных покупателей и познакомятся с успешными кейсами компаний Республики Карелии.

В программе конференции:

— панельная дискуссия с участием руководителей органов исполнительной власти Республики Карелии, в ходе которой будут обсуждаться вопросы перспективы несырьевого неэнергетического экспорта региона, государственная поддержка экспортной деятельности

— презентация успешных кейсов карельских экспортеров

— работа в секциях — это мастер-классы, где можно будет прокачать свои навыки по ведению внешнеэкономической деятельности, в том числе участники узнают об инструментах ведения бизнеса онлайн, узнают, как повысить эффективность участия в международных выставках, узнают об особенностях продажи продукции на международных электронных площадках и многое другое.

В рамках деловой программы планируется обсуждение заявленной тематики со следующими спикерами:

Родионов Дмитрий Андреевич, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики.

Карпилович Андрей Иванович, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Ермолаев Олег Александрович, Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия.

Миронов Андрей Валерьевич, руководитель Представительства АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге

Гуков Валерий Викторович, начальник Карельской таможни

Приглашаем карельские компании к участию в конференции! Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться по ссылке.

По всем вопросам вы можете обратиться в Центр поддержки экспорта Республики Карелия по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 2, тел. 8(8142) 67-20-64.