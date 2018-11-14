Предпринимателей Карелии пригласили на конкурс бизнес-проектов в социальной сфере

Министерство социальной защиты Карелии приглашает субъекты малого и среднего предпринимательства принять участие в конкурсе проектов "Лучший социальный проект года"

Конкурс проводит Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации с октября по декабрь 2018 года.

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