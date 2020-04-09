Предприниматели Карелии направили вопросы главе республики о поддержке бизнеса

Представители малого бизнеса считают, что принятые в стране меры по их поддержке не работают.

Карельские предприниматели подготовили вопросы к очередной "прямой линии", которую глава республики Артур Парфенчиков намерен провести в социальной сети "Вконтакте" 10 апреля в 14 часов. Губернатор пообещал вновь поговорить о мерах поддержки регионального бизнеса в условиях карантинных мер, введенных республиканскими властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Предприниматели передали в редакцию "Столицы на Онего" те вопросы, на которые они хотели бы получить от главы Карелии прямые ответы. Публикуем их полностью:

Какие конкретно меры для обеспечения выплаты заработной платы сотрудникам за период простоя будут предприняты региональными или федеральными правительствами? Почему единый налог на вмененный доход не попал под налоговые льготы для поддержки малого бизнеса? Все банки, в том числе – региональные центры поддержки бизнеса, отказывают в реструктуризации и выдачи льготного кредита на зарплату, несмотря на обещание президента и других органов власти. Как будете давить на банки? Будет ли компенсация коммунальных платежей предпринимателям? Какие решения предлагаются правительством для урегулирования взаимоотношений арендаторов с арендодателями?

Как отметили представители предпринимательского сообщества Карелии, принятые в стране меры поддержки бизнеса не работают. Скидки от государства незначительные, отсрочки бессмысленны, а заключения о форс-мажоре в правоприменительной практике очень спорные.