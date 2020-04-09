Предприниматели Карелии направили вопросы главе республики о поддержке бизнеса

Представители малого бизнеса считают, что принятые в стране меры по их поддержке не работают.
Карельские предприниматели подготовили вопросы к очередной "прямой линии", которую глава республики Артур Парфенчиков намерен провести в социальной сети "Вконтакте" 10 апреля в 14 часов. Губернатор пообещал вновь поговорить о мерах поддержки регионального бизнеса в условиях карантинных мер, введенных республиканскими властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Предприниматели передали в редакцию "Столицы на Онего" те вопросы, на которые они хотели бы получить от главы Карелии прямые ответы. Публикуем их полностью:
Как отметили представители предпринимательского сообщества Карелии, принятые в стране меры поддержки бизнеса не работают. Скидки от государства незначительные, отсрочки бессмысленны, а заключения о форс-мажоре в правоприменительной практике очень спорные.
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