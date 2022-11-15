Предприниматели в Карелии массово жалуются на мусорного оператора

«Карельский экологический оператор», который занимается вывозом мусора в Карелии, в одностороннем порядке меняет договоры с предпринимателями, что вызывает с их стороны многочисленные жалобы.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

«КЭО» направляет потребителям дополнительные соглашения к договору, в которые включает новые объекты, меняет условия учёта ТКО с фактического на нормативное. Это приводит к росту расходов предпринимателей на вывоз мусора.

Также индивидуальные предприниматели жалуются на требование оплаты за вывоз мусора по нормативу в случае, если ИП без сотрудников работает в собственном жилом помещении и оплачивает коммунальную услугу за вывоз мусора в качестве жильца. Индивидуальные предприниматели полагают, что данная ситуация должна быть нормативно урегулирована.

Ранее предприниматели и НКО жаловались, что «КЭО» требует с них деньги даже тогда, когда они вообще не ведут хозяйственной деятельности и не генерируют никакого мусора.