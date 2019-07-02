Предпринимателям Карелии объяснили, как работает "Налоговый калькулятор"

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова подготовила разъяснения о работе нового сервиса ФНС "Налоговый калькулятор" для представителей бизнеса.
По словам бизнес-омбудсмена, сервис разработан для того, чтобы предприниматели смогли рассчитать свою налоговую нагрузку, получить объективную оценку налоговых рисков, исходя из вида деятельности, размера своего предприятия и других параметров.
"Налоговый калькулятор дает возможность увидеть свое предприятие "глазами налоговых органов", сравнить со среднеотраслевыми значениями по налогоплательщикам региона, оценить налоговые риски предприятия. Это очень простой сервис. Предпринимателям необходимо в специальную форму ввести данные о доходе за год и сумме уплаченных налогов", - пояснила Гнетова.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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