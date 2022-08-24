890x80
Реклама
Фабрикантов и Таборов объяснили, почему они отказались от борьбы за пост губернатора Карелии
24.08.2022 09:24
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Прямой туристический поезд свяжет Нижний Новгород с Карелией
24.08.2022 15:07
Автовокзал Петрозаводска ввел три новых пригородных маршрута
24.08.2022 16:51

Предпринимателям помогут найти места концентрации их целевой аудитории

Новости. Экономика
09:30, 25 Августа 2022

Новости партнеров

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и комитет городского развития и цифровизации Калининграда запустили решение, которое поможет предпринимателям определять самые подходящие локации для открытия новых точек продаж.

Проект направлен на содействие развитию малого и среднего бизнеса и вовлечение населения города в предпринимательскую деятельность.

Сервис представляет собой удобный веб-интерфейс, который анализирует плотность и интенсивность клиентского трафика в городе. На основе этого анализа формируется перечень наиболее перспективных локаций для открытия того или иного бизнеса.

Сотовой связью билайн в Калининграде пользуются почти 40% горожан, что делает рекомендации от сотового оператора в достаточной степени объективными. Для анализа используется только обезличенная статистическая информация об оказании билайн услуг связи. Анализ проводится на основе геоаналитических отчетов, фиксирующих радиосигнальные события в мобильной сети.

Анализ геоданных учитывает множество параметров и их взаимосвязь. К наиболее важным параметрам относятся:

— пешеходные и транспортные потоки (зоны);

— близость к остановкам и торговым центрам;

— интенсивность трафика в разные часы суток и дни недели;

— социально-демографический портрет населения необходимой целевой аудитории

— точки интереса.

Например, если предприниматель подумывает открыть свою кофейню в районе Музея янтаря, то на карте Геоаналитики достаточно выбрать тип отчёта «Динамика населения» интересующей территории в определённый временной период. Далее нужно ввести соответствующий запрос (категория интереса «Еда», точка интереса «Кофейня»).

Геоаналитика покажет, что с учётом трафика и концентрации населения в течение выбранного периода времени эту территорию посещает 82 763 человека, а в границах указанной территории количество аналогичных кофеен уже достигает 7 штук. Данная информация позволит спрогнозировать перспективы открытия кофейни в данном районе.

Пилотное сотрудничество комитета городского развития и цифровизации Калининграда с компанией «ВымпелКом» реализуется с целью поддержки региона и определения самых перспективных направлений развития бизнеса.

Кроме предпринимателей, сервис также может помочь государственным институтам в развитии социальной и туристической инфраструктуры. Так, предлагаемая сервисом геоаналитика является одним из наиболее эффективных способов проанализировать транспортную мобильность населения, оценить потребность людей в тех или иных маршрутах общественного транспорта. Обезличенная геоаналитика позволяет верифицировать уже имеющиеся данные, например, данные перевозчиков, чтобы принимать точные решения. Использование графических элементов (карт, диаграмм, графиков) позволяет провести более наглядный визуальный анализ и, при необходимости, фильтрацию данных по территории и времени транспортной подвижности.

Последние годы представители бизнеса и государственные структуры в крупных российских городах пользовались сервисами на основе геоаналитики билайн, которые могли помочь принимать эффективные решения по выбору месторасположения новых торговых точек или остановок общественного транспорта. «билайн.Геоаналитика» позволила значительно усовершенствовать этот процесс благодаря визуализации и агрегации данных на одной карте. Благодаря этому воспользоваться сервисом и принять верное решение возможно даже для людей, совсем не знакомых с аналитикой. Сегментация групп происходит благодаря работе искусственного интеллекта с данными из открытых источников, обезличенными данными от партнеров, а также из сети билайн.

Наглядность предоставляемой информации может позволить управленческому составу оптимизировать бизнес-процессы, минимизировать издержки и, как следствие, увеличить прибыль.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком»:

 «Билайн бизнес» уже давно развивает решения в сфере геоаналитики: в первую очередь, мы акцентируем внимание на изучении клиентских потребностей и проблем, а также постоянно создаем новые метрики для оценки территориального потенциала и регулярно дополняем наши базы данных. Мы рады предоставить бизнесу и государственным институтам возможности нашей геоаналитики в рамках единого портала, в котором собраны лучшие практики компании».

Более подробно с продуктом можно ознакомиться на сайте https://geo- interface.com/.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.08.2022, 08:13
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
19.08.2022, 18:00
Гость Карелии попросил сотрудника ГИБДД за 100 тысяч рублей закрыть глаза на нарушение ПДД
19.08.2022, 17:40
На федеральной трассе «Кола» полностью перекроют движение
21.08.2022, 10:55
Почему в Петрозаводске взлетели цены на такси: 300 рублей по району
21.08.2022, 15:29
Сгорел заживо: появились подробности страшного ДТП на трассе «Вологда-Медвежьегорск»

Аналитика

24.08.2022 09:01
Обществоведение
Коррупция в горнопромышленном комплексе Карелии: как это работало
Выяснились детали возможной преступной схемы по получению взяток от горнопромышленников, в создании которой обвиняют экс-руководителя Ростехнадзора в Карелии Юрия Ефименко.
Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт
23.08.2022 14:38
Нерпа в сетях — к деньгам
19.08.2022 13:21
«У них много идей»: почему власти Карелии увеличивают поддержку НКО
17.08.2022 09:04
«Тополя замучили»
15.08.2022 16:05
Почему «взбесились» цены на такси в Петрозаводске
15.08.2022 13:51
Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже
11.08.2022 13:26
Миграция и спецоперация: почему «взлетели» цены на жилье
10.08.2022 17:08
Вся аналитика

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.