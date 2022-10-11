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Предпринимательница из Карелии создаёт оригинальные изделия ручной работы

Новости. Общество
16:27, 16 Ноября 2022
фото: Центр «Мой Бизнес» Республики Карелия

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Любовь Антонова валяет из шерсти замечательных животных и кукол, рюкзаки и сумки, делает брелоки и подарочные наборы. Призер премии #МЫВМЕСТЕ, заняла первое место в номинации «Социальный предприниматель» в Карелии.

Иногда хобби становится источником дохода, но Любовь Антонова пришла к творческой профессии по-другому. Несколько лет назад жительница Карелии попала под сокращение и решила начать собственное дело. Увидев в сети оригинальные авторские изделия, сваленные из шерсти, Любовь поняла: это весьма перспективное направление для развития бизнеса. С тех пор создание уникальное продукции из шерсти приносит предпринимательнице радость и доход.

Благодаря Центру «Мой Бизнес» Республики Карелия, предпринимательница получила помощь с продвижением, а также подала заявку на грант для софинансирования дела. Полученные средства частично окупили приобретение дорогостоящей машины, делающей вышивку. Сегодня она активно используется при производстве брелоков, оформлении платьев для кукол, нанесении узоров на детали изделий. Перспективы использования машины велики: она может наносить на ткани изображения разной сложности, что позволит расширить линейку продукции.

– Каждое моё изделие уникально, хотя, конечно, в них прослеживается единый стиль. Мне очень нравится делать снегирей. В отличие от изделий конкурентов, мои птички умеют двигать крыльями, – рассказывает Любовь Антонова. – Конечно, в больших городах я могу продавать свои изделия дороже, однако мне хочется, чтобы они ассоциировались с Карелией. Сейчас я думаю над тем, как сделать мою продукцию информативнее. Уже сейчас куклы-обереги сопровождаю познавательной листовкой.

Творческий бизнес Любови Антоновой помогает создать у жителей и гостей Карелии положительный образ региона. Предпринимательница активно работает с медвежьегорским музеем, в котором проводит мастер-классы и продает сувениры. Любовь также представляла свои изделия в составе карельской делегации на ярмарках в Москве и Ялте. Кроме того, она сотрудничает с другими карельскими мастерами и производителями. Для валяния игрушек берет шерсть из Лахденпохьи, при оформлении подарочных наборов использует коврики в карельском стиле из Толвуи и корзинки из Пудожа.

Получить поддержку карельские мастера и ремесленники могут в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, телефон 8 (8142) 44-54-00.

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