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Председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис: «Берите лопаты и приходите на дебаты»

Новости. Общество
09:10, 24 Декабря 2021
фото: © Надежда Дрейзис / ВК

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Физический труд на площади Кирова в Петрозаводске увлек депутатов и чиновников – председатель Петросовета Надежда Дрейзис вновь посоветовала горожанам взяться за лопаты.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала о субботнике, который устроили накануне депутаты и сотрудники администрации города на площади Кирова.  

«Вычищали от снега территории, на которых невозможно использовать снегоуборочную технику, - пояснила Надежда Дрейзис. - Складывали его в одно место. В ближайшее время рукотворные сугробы с площади вывезут.

Физический труд и «красавица» - площадь в ярких огнях и иллюминации увлекли так, что уходить не хотелось. Работали больше запланированного, норму перевыполнили несомненно.

Некоторые скажут: «Вот, опять устроили пиар-акцию». Отвечу: «Берите лопаты и приходите на дебаты». А если серьезно, то, наверное, любая так называемая «пиар-акция», которая перерастает в полезный и нужный процесс, приобретает совершенно другой смысл.

Когда мы все будем организовывать свои маленькие подобные акции, то будут получаться и важные для каждого большие и добрые дела».

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Комментарии

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Негодяй
2021-12-24 10:41:17
Я то думал когда по площади шел, что суточников пригнали или дворников неумех набрали. Оказывается вот это что было - ПОКАЗУХА.
Бриг
2021-12-24 10:52:59
Негодяй, просто люди занимались тем чем умеют и знают лучше . Хоть что-то полезное сделали .
User
2021-12-24 10:24:45
Досоветуется, однако. Не ровен час придут и с лопатами, и с вилами.
Изя
2021-12-24 10:25:38
User, :)
Изя
2021-12-24 10:15:17
Вот так деятели и теряют репутацию , ляпнут чего то не подумав . Повылезали выскочки , организовать работы по уборке города совсем не могут . Работайте сами бездари .))))
Житель Карелии
2021-12-24 10:15:14
Если не выйдет на работу депутат, то этого никто не заметит, а если не выйдет дворник, то жизнь в городе сразу остановится. (с) Лопатами помахали- молодцы)). Но это пиар акция, конечно же. Вот сделали бы это по-тихому..... А вообще, моё обращение к депутатам- врачам: Идите лечите людей! Люди мрут как мухи, и не только от ковид!!! Нет, полезли в политику! Вон Хейфец, по моему мнению, довёл до ручки БСМП: сколько там мои знакомых умерли(((
Амператор
2021-12-24 10:11:33
чего лижут эту площадь? У дет садо и больниц не пройти. Руководители.........вы
drug
2021-12-24 09:55:04
Костюм тот же, но место другое - НЕ НА КРЫШЕ.
Какие могут быть с вами дебаты ?
Что вы сможете ответить жителям.
Вы доктор даже не объяснились по поводу фото на крыше.
Не считаете нужным ? "Дак" и мы считаем вас просто поставленным человеком на должность - лицом "торговать".
Снег убирайте сами - если не можете организовать его уборку на вверенной вам территории !
Местечковый блогер
2021-12-24 10:21:27
drug, а ты еще и тряпичник. :)
Paco
2021-12-24 09:53:30
Паноптикум... Вместо нормальной организации уборки в зимний период, с привлечением техники и "ручников" - сплошные воззвания... Ладно бы, как у дедушки Ленина - к светлому будущему и всеобщему благоденствию, так ведь зовут-то куда? Выполнять работу, за которую им же платят? Кстати, часовая ставка-то на субботнике у граждан какая была? Как у дворников? Или как у руководителей города?
Изя
2021-12-24 10:19:09
Paco, ++++++++
Местечковый блогер
2021-12-24 09:43:39
Диванные войска заняли позиции :)
Саныч
2021-12-24 09:33:58
Она уже переплюнула Худилайнена. Женский энтузиазм - такая вещчь. Смотрится всё это комично, конечно.
Leopol'd
2021-12-24 09:27:09
Следующим решением петросовета будет отказ от городских налогов, т. к. горожан призывают делать всё самим. Ах да, ещё отказ чиновников мэрии от своих зарплат.
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