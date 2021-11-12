Председатель горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис: «Берите лопаты и приходите на дебаты»

Физический труд на площади Кирова в Петрозаводске увлек депутатов и чиновников – председатель Петросовета Надежда Дрейзис вновь посоветовала горожанам взяться за лопаты.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала о субботнике, который устроили накануне депутаты и сотрудники администрации города на площади Кирова.

«Вычищали от снега территории, на которых невозможно использовать снегоуборочную технику, - пояснила Надежда Дрейзис. - Складывали его в одно место. В ближайшее время рукотворные сугробы с площади вывезут.

Физический труд и «красавица» - площадь в ярких огнях и иллюминации увлекли так, что уходить не хотелось. Работали больше запланированного, норму перевыполнили несомненно.

Некоторые скажут: «Вот, опять устроили пиар-акцию». Отвечу: «Берите лопаты и приходите на дебаты». А если серьезно, то, наверное, любая так называемая «пиар-акция», которая перерастает в полезный и нужный процесс, приобретает совершенно другой смысл.

Когда мы все будем организовывать свои маленькие подобные акции, то будут получаться и важные для каждого большие и добрые дела».