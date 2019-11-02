Председатель Общественной палаты Карелии встретилась с женщиной из Книги Гиннесса

Председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова в Москве встретилась самой маленькой моделью в России Ташей Маяковской.

Как сообщается в паблике Общественной палаты, Любовь Кулакова пообщалась на форуме "Сообщество" с предпринимательницей, актрисой кино, фотомоделью, занесённой в книгу рекордов Гиннесса, Ташей Маяковской.

По данным СМИ, рост женщины всего 87 сантиметров, вес- 18 кг.