Председатель парламента Карелии рассказал, как реализуется проект по формированию комфортной городской среды

На большинстве объектов работы по благоустройству уже завершены, сообщил Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

«На сегодняшний день в Карелии из 44 общественных пространств и дворовых территорий, за которые голосовали жители, уже обновили 28, остальные — в работе», — написал парламентарий на своей странице в соцсети.

Так, по словам парламентария, в Медвежьегорске на улице Карла Либкнехта появилась уютная территория для отдыха. В центре — величественный медведь — символ Медвежьегорского района и Карелии.«С косолапым фотографируются жители и гости города. Территорию благоустроили благодаря национальному проекту „Жилье и городская среда“ и активным жителям. На мой взгляд, результат получился достойный. И таких мест должно становиться больше», — отметил Элиссан Шандалович.

Всего за последние годы благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Карелии преобразились более 500 территорий: парки, площади, скверы и другие общественные пространства.«Идеи для благоустройства разные, но цель одна — сделать жизнь людей комфортнее», — подчеркнул Председатель Законодательного Собрания.