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Председатель Петросовета Надежда Дрейзис назвала любимые жанры кино

Новости. Общество
10:01, 28 Декабря 2021
фото: © Петросовет

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Спикер Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис сообщила, какие фильмы она любит смотреть.

Надежда Дрейзис поздравила горожан с Международным днем кино и сообщила, что любит смотреть фантастику, фэнтези и сказки. Об этом председатель горсовета рассказала в соцсети.

«Мне близко это искусство. По, возможности, с семьей ходим в кинотеатры. Широкий экран, звук. Всё это позволяет глубоко погрузиться, почувствовать кинофильм. Мои любимые жанры — фантастика и фэнтези. Признаюсь, трилогию „Властелин колец“ пересматривала несколько раз. А еще я очень люблю сказки. „Три орешка для Золушки“ я могу смотреть бесконечно», — заявила Дрейзис.

28 декабря 1895 года в Париже прошёл первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Эта дата стала днём празднования Международного дня кино.

Ранее сообщалось, что открытие нового кинозала в поселке Карелии ознаменовалось показом фильма «Мой папа не подарок».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-28 10:16:25
Не надо ничего личного говорить простолюдинам. Обсмеют и злословить будут. Вы наших людей не знаете? :)
Гость
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