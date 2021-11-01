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Председатель Петросовета Надежда Дрейзис провела приём граждан

Новости. Политика
09:40, 01 Ноября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Обращения горожан к спикеру Петросовета касались вопросов жилого фонда, состояния дорожной инфраструктуры, содержания улиц и межквартальных проездов, обеспечения парковочных мест для транспорта автомобилистов с ограниченными возможностями.

Так, 28 октября Надежда Дрейзис провела первый на посту председателя Петрозаводского городского Совета 29 созыва приём жителей по личным вопросам. Горожане обратились к спикеру Петросовета с просьбой о помощи в решении вопросов состояния жилого фонда, качества и содержания улиц и проездов. Особое внимание в ходе встречи петрозаводчане обратили на проблему беспорядочной парковки автотранспорта, который затрудняет проезд спецтехники и передвижение пешеходов.

Одна из заявительниц, отмечая общее улучшение в городе состояния парковочных мест для людей с ограниченными возможностями, указала на несоблюдение некоторыми автолюбителями правил размещения транспортных средств на местах для транспорта водителей-инвалидов и автомобилистов, которые перевозят людей с ограниченными возможностями. Зачастую подобные нарушения встречаются на востребованных парковочных пространствах у торговых центров.

Председатель Петросовета отметила, что это одна из серьёзных проблем, на которую в адрес депутатского корпуса поступают многочисленные обращения петрозаводчан.

«Действия недобросовестных водителей являются грубым нарушением правил дорожного движения. Совместно с ГИБДД и представителями супермаркетов дополнительно поработаем данный вопрос, попросим усилить контроль за соблюдением правил размещения транспорта у ТЦ. При этом хочется напомнить, что проблема парковки в неположенном месте находится не только в правовой, но и в этической плоскости. Для ее решения не поможет только лишь ужесточение мер ответственности к автомобилистам. Гражданам также необходимо быть более внимательными друг к другу, не забывать, что во многом комфорт, чистота и порядок в городе зависят от нас самих», — подчеркнула Надежда Дрейзис.

По всем поступивших в рамках приёма обращениям будет проведена работа, совместно со специалистами администрации города и уполномоченными органами предложены варианты решения. Напомним, что прием избирателей председателем Петросовета будет проводится каждый последний четверг месяца. Запись осуществляется по телефону 78-22-23.

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