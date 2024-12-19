Глава Следкома России обратил внимание на публикации СМИ об аномальной температуре в квартирах петрозаводчан

Бастрыкин поручил организовать проверку публикаций в СМИ о нарушении прав жителей Петрозаводска.

Председатель Следственного Комитета России поручил организовать проверку информации о нарушении прав жителей Карелии, сообщили в пресс-службе российского ведомства.



В СМИ сообщалось, что жители аварийных домов в Петрозаводске отмечают ненормативный температурный режим в своих квартирах.

Руководитель Следкома РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК Карелии Швецу Е.Н. организовать процессуальную проверку и доложить по доводам публикации, уточнили в источнике.