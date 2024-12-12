Председатель Следкома России поставил на контроль расследование драки со стрельбой в Петрозаводске

По факту драки на Древлянке было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о драке со стрельбой в Петрозаводске.

Расследование инцидента будет находится на контроле центрального аппарата ведомства, сообщили в Следкоме Карелии.

Массовая драка произошла поздно вечером 14 декабря на улице Древлянка в Петрозаводске. Инцидент, начавшийся с недопонимания, перерос в серьезную драку, где одного из участников ранили ножом, а в отношении другого применили газовый баллончик. Кроме того, один из участников потасовки произвел Два выстрела.